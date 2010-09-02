Кабмін схвалив проект закону «Про місцевий референдум»

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні схвалив проект закону «Про місцевий референдум».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Кабміні.

«Звичайно, це великий борг державної влади України взагалі, що до сьогоднішнього дня немає такого закону в Україні, оскільки чинний до сьогоднішнього дня закон про всеукраїнський та місцевий референдуми, ухвалений ще в Українській РСР в лютому 1991 року, не може бути реалізований в силу низки причин», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр юстиції повідомив, що законопроект передбачає можливість проведення місцевого референдуму за ініціативою 1/10 мешканців місцевої громади, а також органів самоврядування. За його словами, законопроект не передбачає, зокрема такої норми, як надання мерам міст функції призначати проведення місцевого референдуму.

«Ми нічого не скасовуємо цим законом, а встановлюємо абсолютно нові норми, бо чинний закон від 1991 року передбачав такі механізми, які в окремих напрямках унеможливлювали в принципі прийняття рішення про місцевий референдум», - наголосив міністр.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що підготовка урядом законопроекту «Про місцевий референдум» не пов`язана з проведенням 31 жовтня місцевих виборів. «Це не пов`язані речі, і я не думаю, що взагалі хтось буде прив`язуватися до дати місцевих виборів. Це зовсім не пов`язані речі», - зазначив міністр.

За його словами, законопроект передбачає, що результати місцевого референдуму можуть бути як обов`язковими для місцевих влад, так і консультативними, які можуть враховуватися при ухваленні остаточного рішення з питань, винесених на місцевий плебісцит.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що згідно з проектом закону, питання про надання російській мові статусу регіональної не може виноситися на місцевий референдум. «Це питання не може виноситися на місцевий референдум, оскільки це питання знаходиться в компетенції державної влади», - підкреслив він.