У Лавриновича пропонують брати під варту по-новому

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні схвалив проект закону “Про внесення змін до статті 155 Кримінально-процесуального Кодексу”, яка визначає порядок взяття під варту осіб, стосовно яких проводиться слідство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Сьогодні передбачено, що взяття під варту може бути для осіб, які звинувачуються у злочинах, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, не менше ніж три роки, а зараз ми пропонуємо, щоб це було не менше, ніж п’ять років», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

На його думку, запровадження такої норми призведе до скорочення кількості осіб, стосовно яких може застосовуватися така міра запобіжного заходу, як взяття під варту.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що пріоритетними мірами запобіжного заходу залишатимуться підписка про невиїзд, а також застава.

«Сьогодні є потреба в гуманізації нашого законодавства, і в тому, щоб не створювати додаткових, так скажемо, незручностей для громадян, які очікують передачі своїх справ до суду», - резюмував міністр юстиції.