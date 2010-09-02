Табачник вирішив цензурувати історію?

Протягнуті "за вуха" зміни до програми, на підставі яких чиновники від освіти змусили авторів переписувати підручники, не оформлені наказом. Так само, попри перехід на 11-річну освіту, на сайті МОН неможливо знайти програму з історії для школи – там, де вона має бути, є лише файлик із програмою для п`ятикласників.

Про це пише історик Володимир В’ятрович у статті «Back to USSR, або мистецтво витинанки з підручника історії» для сайтуTCN.ua.



"Зміни до шкільних програм історії вносять періодично, — розповідає науковець. – При цьому процедура внесення змін є доволі тривалою. Їй широкі тривалі дискусії в наукових колах і вже за їх результатом слідують бюрократичні кроки міністерства освіти".

За його словами, останні зміни до програми у 2009 році було прийнято саме таким чином – після тривалих публічних дискусій, нарад за участю майже трьохсот істориків та вчителів зі всієї України. Проект змін після розгляду Колегією МОН до підписання наказу міністра пройшов ще й двомісячне громадське обговорення.



В`ятрович зазначає, що зараз шкільної програми з історії немає на сайті міністерства. Тут, серед програм із інших предметів, вивішено лише певний текст, схожий на програму і то лише для 5 класу.

Він зауважив, що цей текст ніколи не обговорювався публічно. Ніде не повідомлялося про його розгляд Колегією МОН і ніхто не бачив наказу міністра.



«За дзвінком зверху підручники «адаптовані» до незаконної програми (нагадаємо — наказу ніхто не бачив)", – пояснює Володимир В`ятрович.



"Але зміна обсягу матеріалу, який вивчається в певному класі, – продовжує історик, – не передбачає адміністративного вилучення явищ, держав, рухів, постатей чи навіть років і десятиліть із нашого минулого. Виглядає, що попри пафос міністра освіти, вийти із "новими" підходами до історії на публічне фахове обговорення він боїться».



«Такі кроки міністра освіти Дмитра Табачника мають свою назву – це елементарна цензура», – наголосив історик.