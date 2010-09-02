7 вересня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Приховані факти про криваві події на коньячному заводі “Таврія”. В ніч з 3-го на 4-е вересня минулого року невідомі озброєні люди в чорному штурмували коньячний завод «Таврія». За офіційними даними після «кривавої бійні» госпіталізовано двадцять одну людину, чотири з них до реанімації. Один із постраждалих - власний фотокореспондент УНІАН - Віталій Данильченко. Він був одним з журналістів, що фіксували криваві події тієї ночі. Охоронцем підприємства йому було нанесено тілесні ушкодження та розбито фотоапарат. Суд відмовився кваліфікувати побиття фотокора за статтею 171 «Умисне перешкоджання журналістській діяльності.» Вся правда про події на заводі «Таврія» від свідків подій та ексклюзивні відеокадри штурму підприємства, які не потрапили до випусків новин будуть представлені на прес-конференції. Учасники: Володимир Данильченко, фотокореспондент УНІАН; Олег Сичов, голова ГО «Репортери за свободу слова»; Олег Мартиненко, правозахисник, представник потерпілого В. Данильченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044)592-53-54. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.