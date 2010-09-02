Стипендіальна програма для захисників прав людини Front Line Fellowship 2011

Мета даної стипендіальної програми – надати можливість захисникам прав людини, які перебувають у небезпечних ситуаціях, відійти від своєї повсякденної роботи для реалізації проекту, що допоможе у подальшому розвинути їхні здібності та захистити їх на міжнародному рівні.



У програмі можуть взяти участь активісти з прав людини, які вже мають досвід саме в цій сфері.



Для реєстрації необхідно надіслати лист та розкрити наступні питання:



- описати минулий та теперішній досвід у сфері захисту прав людини;

- вказати деталі будь-яких погроз, утисків, арешту, поганого поводження чи негативних наслідків в результаті діяльності у захисті прав людини;

- пропозиція проекту чи кваліфікації, яку хочете отримати;

- теми, які хочете вивчати протягом даної програми;

- бажане місце розташування та пояснення ( чому дане місце розташування важливе для успішної реалізації вашого проекту);

- вказати період для реалізації та обґрунтувати;

- вказати про подальше використання набутого досвіду у власній державі;

- як вплине участь у даній програмі на зміцнення протекції захисників прав людини у власній державі та у світі.



Заповнену аплікаційну форму необхідно надіслати на електронну адресу: Tara@frontlinedefenders.org.



Останній термін реєстрації – 30 листопада 2010р.



Детальну інформацію можна знайти тут.



Переклад – «Громадський Простір»