Стипендіальна програма для захисників прав людини Front Line Fellowship 2011

16:57, 02 вересня 2010
Права людини
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Мета даної стипендіальної програми – надати можливість захисникам прав людини, які перебувають у небезпечних ситуаціях, відійти від своєї повсякденної роботи для реалізації проекту, що допоможе у подальшому розвинути їхні здібності та захистити їх на міжнародному рівні.

У програмі можуть взяти участь активісти з прав людини, які вже мають досвід саме в цій сфері. 

Для реєстрації необхідно надіслати лист та розкрити наступні питання: 

- описати минулий та теперішній досвід у сфері захисту прав людини; 
- вказати деталі будь-яких погроз, утисків, арешту, поганого поводження чи негативних наслідків в результаті діяльності у захисті прав людини; 
- пропозиція проекту чи кваліфікації, яку хочете отримати; 
- теми, які хочете вивчати протягом даної програми; 
- бажане місце розташування та пояснення ( чому дане місце розташування важливе для успішної реалізації вашого проекту); 
- вказати період для реалізації та обґрунтувати; 
- вказати про подальше використання набутого досвіду у власній державі; 
- як вплине участь у даній програмі на зміцнення протекції захисників прав людини у власній державі та у світі.

Заповнену аплікаційну форму необхідно надіслати на електронну адресу: Tara@frontlinedefenders.org. 

Останній термін реєстрації – 30 листопада 2010р. 

Детальну інформацію можна знайти тут. 

Переклад – «Громадський Простір»  

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