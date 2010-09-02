Стипендіальна програма для захисників прав людини Front Line Fellowship 2011
Мета даної стипендіальної програми – надати можливість захисникам прав людини, які перебувають у небезпечних ситуаціях, відійти від своєї повсякденної роботи для реалізації проекту, що допоможе у подальшому розвинути їхні здібності та захистити їх на міжнародному рівні.
У програмі можуть взяти участь активісти з прав людини, які вже мають досвід саме в цій сфері.
Для реєстрації необхідно надіслати лист та розкрити наступні питання:
- описати минулий та теперішній досвід у сфері захисту прав людини;
- вказати деталі будь-яких погроз, утисків, арешту, поганого поводження чи негативних наслідків в результаті діяльності у захисті прав людини;
- пропозиція проекту чи кваліфікації, яку хочете отримати;
- теми, які хочете вивчати протягом даної програми;
- бажане місце розташування та пояснення ( чому дане місце розташування важливе для успішної реалізації вашого проекту);
- вказати період для реалізації та обґрунтувати;
- вказати про подальше використання набутого досвіду у власній державі;
- як вплине участь у даній програмі на зміцнення протекції захисників прав людини у власній державі та у світі.
Заповнену аплікаційну форму необхідно надіслати на електронну адресу: Tara@frontlinedefenders.org.
Останній термін реєстрації – 30 листопада 2010р.
Детальну інформацію можна знайти тут.
Переклад – «Громадський Простір»