Показ фільмів DOCUDAYS UA-2010 на ГОГОЛЬFEST

Приходьте дивитися найкращі з кращих фільмів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA на ГОГОЛЬFEST. Показ відбудеться 5 вересня о 14:00 на території кіностудії ім. Довженка (на мапі фестивалю приміщення №8). Організатор: Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Ведучий заходу - відомий журналіст та громадський активіст Максим Буткевич. Вхід на перегляди вільний. В програмі : Пірс Аполонівки /Андрей Шварц /Німеччина /2008 /86’

Бірма ВЖ – репортаж із закритої країни /Андерс Естергорд / Данія /2008/84’

Плати й одружуйся /Атанас Георгієв /Австрія, Хорватія, Македонія, США/2008/76’

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