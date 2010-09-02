Показ фільмів DOCUDAYS UA-2010 на ГОГОЛЬFEST
17:26, 02 вересня 2010Права людини
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Приходьте дивитися найкращі з кращих фільмів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA на ГОГОЛЬFEST.
Показ відбудеться 5 вересня о 14:00 на території кіностудії ім. Довженка (на мапі фестивалю приміщення №8).
Організатор: Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.
Ведучий заходу - відомий журналіст та громадський активіст Максим Буткевич. Вхід на перегляди вільний.
В програмі :
Пірс Аполонівки /Андрей Шварц /Німеччина /2008 /86’
Бірма ВЖ – репортаж із закритої країни /Андерс Естергорд / Данія /2008/84’
Плати й одружуйся /Атанас Георгієв /Австрія, Хорватія, Македонія, США/2008/76’
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