У центрі Чернігова роздавали жовті картки

У центрі Чернігова пройшла акція "Захисти себе сам!", спрямована на ознайомлення громадян зі своїми правами у разі затримання міліцією.

Як повідомила координатор акції Анна ПАЛЬКОВА, громадські активісти роздали чернігівцям близько тисячі жовтих карток з необхідною інформацією.

"Жовта картка – символ акції. Коли футболіст порушує правила гри, суддя показує жовту картку. Таку саму картку, на якій написано перелік прав затриманого, матимуть при собі відтепер і чернігівці", - зазначила А.ПАЛЬКОВА.

Крім роздачі інформаційних матеріалів, організатори акції презентували перехожим виставу в техніці форум-театру, в якій обігравалася типова конфліктна ситуація взаємодії молоді з міліцією. В ході її обговорення глядачі дійшли висновку, що не варто боятися працівників міліції, у відділку варто поводитися спокійно і зважено, вимагати показати службове посвідчення працівника МВС, а також повідомлення про затримання родичів, а головне – знати підстави свого затримання й не діяти з опалу, не лінуватися читати протоколи затримання перед підписанням, а в разі не згоди, давати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу. Акторами форум-театру були активні молоді чернігівці.

"Недотримання процедури затримання призводить, як до тяжких проблем, так і до буденних неприємностей – зіпсованих нервів матері, якій не повідомили про затримання сина, підкріплення негативних стереотипів про працівників МВС, відсутність співпраці міліції й населення. Мирні акції – один із шляхів змінити на краще ставлення до цього питання", - переконана координатор акції у Чернігові.

На запитання чернігівців відповідали досвідчені працівники Чернігівського міського центру для сім’ї, дітей і молоді й студенти Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. Координатором акції в Чернігові виступила неурядова організація "Світанок".

Акцію "Захисти себе сам!" проведено в 16-ти містах України. Її ініціювали випускники Всеукраїнської освітньої програми "Розуміємо права людини" за підтримки Норвезького Гельсінського комітету у рамках проекту Української Гельсінської спілки з прав людини.