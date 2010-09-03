Тернополянам заборонили встановлювати індивідуальне опалення

Прокурор Тернополя опротестував рішення міської ради про надання жителям міста дозволу на встановлення індивідуального опалення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської міськради, у протесту сказано, що рішення 37-ї сесії міської ради 10 серпня 2010 року «Про врегулювання окремих питань щодо від’єднання споживачів від системи централізованого опалення та гарячого водопостачання» суперечить вимогам чинного законодавства та підлягає скасуванню.

У прес-службі зауважили, що протест зупиняє дію рішення і підлягає обов’язковому розгляду в 10-денний строк після його надходження.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня міська рада надала жителям Тернополя дозвіл на встановлення індивідуального опалення. До винесення протесту дозволом встигли скористатися 2,3 тис. громадян, які отримали необхідні документи на встановлення опалення.

Рішення про надання дозволів на встановлення індивідуального опалення у Тернополі приймається уже вдруге. Вперше це зробив міськвиконком 15 вересня 2009 року. До опротестування цього рішення отримати дозволи на встановлення індивідуального опалення встигло 3 тис. тернополян.

За даними на вересень 2009 року, індивідуальним опаленням у Тернополі були обладнані 13 тис. квартир (26% від загальної кількості).