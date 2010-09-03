У Європі хочуть посилити відповідальність за торгівлю людьми

Комітети Європарламенту з питань громадянських свобод та прав жінок пропонують посилити відповідальність за торгівлю людьми.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідні пропозиції до проекту Директиви ЄС були схвалені на спільному засіданні Комітетів.

У своїх пропозиціях депутати зазначили, що кілька сотень тисяч людей щорічно стають жертвами торгівлі людьми в країнах ЄС. При цьому, більшість з них використовується в сфері проституції (43%) та на некваліфікованих роботах (32%).

Проект Директиви більш детально визначає поняття “експлуатація”. При цьому, депутати вирішили включити до цього поняття спонукання людей, що залежать від торговців людьми, до жебракування та до нелегального усиновлення дітей (включаючи торгівлю вагітними жінками з метою нелегального усиновлення їх майбутніх дітей третіми особами).

Крім того, депутати вважають за необхідне запровадити в країнах-членах ЄС кримінальну відповідальність до покупців сексуальних та інших послуг жертв торгівлі людьми у випадку, якщо вони знали про те, що ці люди є жертвами.

Проект Директиви також передбачає подальшу гармонізацію законодавства в країнах-членах ЄС щодо покарань торговців людьми.

Так, на думку депутатів, такі злочини, як сексуальна експлуатація, примусова робота, включаючи жебрацтво та рабство, експлуатація в кримінальній діяльності чи вилучення органів мають каратися щонайменше 6-ма роками ув’язнення.

У випадках, коли такі злочини скоєні проти особливо вразливих людей, зокрема, дітей, людей, вразливих на грунті статі, вагітності, інвалідності, розумової недостатності, або, коли жертви примушуються до споживання наркотичних речовин чи зазнають тортур або зґвалтувань, мінімальний термін позбавлення волі має становити 12 років.

На переконання депутатів, країни-члени ЄС мають забезпечити також конфіскацію майна та активів торговців людьми для забезпечення допомоги жертвам та сплати їм компенсацій.

Депутати Європарламенту також висловились за надання більшої допомоги жертвам торгівлі людьми і, зокрема, забезпечення їх розміщення, надання їм медичної допомоги а також застосування механізму захисту свідків. При цьому, в проекті Директиви депутати вважають за необхідне відзначити, що допомога жертвам торгівлі людьми має надаватися незалежно від того, який міграційний статус вони мали до, під час і після завершення кримінального розслідування. Після встановлення факту, що особа є жертвою торгівлі людьми, країни-члени ЄС мають розглянути можливість надання такій особі посвідки на проживання, а також гарантувати її безпечне повернення до країни проживання чи до країни, яка буде згодна прийняти таку особу.

Крім того, депутати підтримали пропозицію про створення загальноєвропейської мережі організацій, що займаються допомогою жертвам торгівлі людьми, а також про створення загальноєвропейської “гарячої” багатомовної телефонної лінії для жертв торгівлі людьми.

Проект Директиви також передбачає створення Координатора ЄС з питань боротьби з торгівлею людьми, який призначатиметься Європарламентом та Радою ЄС терміном на 5 років. Координатор забезпечуватиме співпрацю між країнами-членами, а також здійснюватиме моніторинг ситуації і доповідатиме про неї європейським інституціям.

Передбачається, що переговори між Європарламентом та Радою ЄС щодо внесених депутатами змін до тексту проекту розпочнуться 14 вересня. Розгляд проекту Директиви в сесійній залі Європарламенту може відбутися до кінця року, однак це залежатиме від ходу переговорів.