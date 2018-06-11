Національний заповідник хабарництва. Частина 1

Наша міліція знову реформується. Президент Віктор Янукович, запросивши нещодавно до свого кабінету главу МВС Анатолія Могильова, висловив сподівання на появу концепції даного реформування до осени-2010. Підкресливши, що одночасно із реформуванням МВС та оптимізацією роботи його керівників він очікує від міністерства „розробки сучасних механізмів мотивацій працівників міліції та ефективної роботи зі зміцнення соціального захисту міліціонерів”. „Це потрібно обов’язково враховувати при реформуванні правоохоронних органів”, - сказав Віктор Янукович. В свою чергу Анатолій Могильов повідомив, що відомство вже вивчає досвід такого реформування інших країн, зокрема Росії та Грузії.

Співробітники міліції полюбляють скаржитись на свою скромну заробітню плату. Справді, сума, яку охоронець правопорядку щомісяця отримує за свою нелегку працю на межі ризику і з безліччю надурочних годин, перевищує прожитковий мінімум лише на кілька сотень гривень. У будь-якій з областей функціонують райвідділи МВС, в яких сержантам платять щомісяця 1300 гривень. Звичайно, у більш великих містах, скажімо, у Львові, міліціонерові на першому році служби нараховують більше, - 1 800 гривень. Та все одно цих грошей для молодого здорового чоловіка вкрай мало. А якщо він ще й повинен утримувати дружину і бодай одну дитину?..

Менше з тим, пересічні обивателі не можуть второпати: чому ж браві ревнителі закону масово не звільняються з органів і яким чином вони примудряються вдягатись у коштовні костюми, їздити на хороших іномарках, користуватись крутими стільниковими телефонами і відпочивати на наймодніших курортах?

Наш відомий земляк, уродженець Стаханова Луганської області генерал армії Микола Щолоков – глава МВС СРСР впродовж 16 років (!) – свого часу казав: „Голодная, ніщая міліція – опасна для своєго народа!”. Прийнявши відомство у розбалансованому й приниженому стані, Микола Онисимович у перші ж 5 років перетворив його на одне з найповажніших й авторитетніших у державі. Одразу ж збільшивши удвічі зарплати усім без винятку міліціонерам, впровадивши новий формений одяг (настільки зручний, що він у більшості пострадянських республік в основних рисах зберігся й донині), Щолоков не шкодував сил, аби створити в суспільстві позитивний образ співробітника міліції. Користуючись гарними особистими стосунками із родиною Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, він наполіг на створенні низки кіно- й телефільмів: „Следствие ведут знатоки”, „Рожденная революцией”, „Место встрєчи измєнить нельзя”, серіалу про сільського „шерифа” Аніскіна” тощо.

Своє дослідження я навмисне не присвячую генералітету МВС. Надто на згадуваній аудієнції у Президента міністр пообіцяв до кінця 2010 року скоротити керівний склад МВС до 50 відсотків від його теперішньої чисельності. Мова піде про міліціянтів зі звичайних райвідділів та райуправлінь. Про їхні „ліві” джерела заробітку широка публіка дізнається хоч і регулярно, але з „інтервалами” у кілька місяців, якщо брати конкретний РВВС/РУВС. Це коли хтось із офіцерів починає поводитись надто вже безцеремонно і його „бере в лещата” колеги з управління внутрішньої безпеки.

ЧОМУ ВОНИ ТАКІ ЗІПСОВАНІ?

Відповідь з вуст самого пана Могильова пролунала в ефірі одного з провідних вітчизняних телеканалів:

- В системі освіти МВС функціонують 16 вишів, вони беруть 18-річних хлопців без життєвого досвіду, і там викладачі – майори, підполковники, полковники – прищеплюють їм уявлення про те, що будь-який залік, іспит можна скласти за хабар. І коли ми йому надягаємо лейтенантські погони, не у всіх, але у деяких з них виникає збочена думка про міліцію.

Ці деякі випускники міліційних вузів міліцію без корупції не уявляють. Інакше кажучи, частина наших випускників вже налаштовані на цю хвилю. Найболючіша й найстрашніша проблема в нашій міліції – отримання посад за гроші. Впродовж останніх років була вибудована доволі потужна система корупційної мережі згори донизу. Коли підлеглі віддавали маленькому начальникові якісь суми, маленькі начальники – дещо більші... І так догори. Цими нитками корупції система наразі, на жаль, пронизана. Ми з цим боремося. Ми прийняли цілу низку нормативних документів.

Я підписав цілу низку наказів, що посилюють відповідальність начальників та їхніх підлеглих, аби ці корупційні мережі порізати. Тому що саме ці корупційні мережі, недоліки орієнтації, недоліки у критеріях оцінки роботи міліції, недоліки у вихованні молодих співробітників породили те ставлення до міліціонерів, що зараз є у населення. Завдання всіх реформ у системі МВС в тому, щоб працівники міліції адекватно діяли в разі звернення до них людей.

НЕ ДОПРАЦЮВАЛИ...

Років зо 20 тому заступником Кіровоградського управління МВС служив Л. Горобець. Чимало тодішніх молодих бандитів, за якими, буквально „висунувши язика”, ганялися молоді опери, перетворилися нині на процвітаючих бізнесменів. Інші вибилися на керівні посади у прокуратурі, у митній службі, не кажучи вже про міліцію. „Фірмовою фразою” полковника Горобця на початку 90-х була: „Хлопці, працюйте. Або ми їх, або вони нас!..”

Минуло 10 років і колишній міліціонер Горобець, - унікальний оперпрацівник, розумний керівник і порядна людина – скрушно мовив: „Не допрацювали. Таки вони нас...”

Інший, не менш шанований професіонал, колишній начальник Одеського облуправління МВС Станіслав Подлінєв розповідав авторові цих рядків про чималий інтерес одеських бандугрупувань до... навчання у вишах системи Міністерства внутрішніх справ. Аби „прилаштувати” до лав курсантів „своїх” молодих людей, мафіозні лідери ладні викладати величезні гроші, починаючи від хабаря безпосередньо за вступ і кінчаючи „правильним” розподілом випускника-лейтенанта до конкретного управління МВС. Бо такі „розумні інвестиції» - запорука подальшого стабільного функціонування не одного ОЗУ (організованого злочинного угрупування).

Передбачаю цілком зрозумілий інтерес читача: а скільки ж нині „коштує” вступити, скажімо, до Національної академії внутрішніх справ України, що на Солом’янській площі Києва?

Мушу розчарувати: середній розмір хабаря – це приблизно те ж, що середня температура по лікарні.

Не підлягає сумніву одне: попри обіцяний паном міністром результат через... чотири роки, корупція у міліцейських вишах щонайменше кілька років переживатиме підйом. Бо боротися із хабарництвом доволі складно. За словами Анатолія Могильова, процес перебудови системи міліцейської освіти займе два роки, тож знадобиться іще стільки ж, аби наші виші підготували нову зміну теперішнім офіцерським кадрам в умовах „удосконалених” інститутів та академій.

А далі (цитую пана Могильова) розпочнеться процес повернення „довіри до міліції. Щоб людина, яка прийде у міліцію, знала, що потім отримає там адекватну оцінку на свою заяву”.

ПАНЕ НАЧАЛЬНИКУ, Я ГОТОВИЙ!..

Якщо хтось думає, ніби начальник відділу внутрішніх справ „гребе гроші лопатою”, назву приблизну суму його офіційного заробітку впродовж місяця: 6 тисяч гривень. Як правило, керівниками РВВС та РУВС призначають офіцерів, які відчули на собі „принади” служби, починаючи від патрульно-постової.

На ці гроші складно годувати сім’ю і самому виглядати гідно званню майора/підполковника. Тому доводиться вдаватися до давно апробованих засобів підвищення заробітку.

І тут, перш за все, стають у пригоді ринки. На будь-якому базарі завжди є до чого причіпитися. Бо продавці часто працюють на них без офіційного оформлення, надання ідентифікаційного коду платника податків, медичної книжки та документів на торгівлю. Якщо адміністратор ринку не хоче щоденних перевірок силами сержантського складу міліції, - за забезпечення „спокійного життя” він відстібає $1000 людині, яка гарантовано передасть цю суму начальникові РВВС.

За аналогічне „безтурботне життя” у приватних пекарнях, автосервісах, будівельних організаціях та інших конторах кожен їхній власник відраховує від 500 до 1000 доларів щомісяця.

Такі ж суми сплачують покровителю власники ресторанів та кафе. Зауважу: будь-хто зі співробітників РВВС на „своїй” території може зайти до закладу громадського харчування і безкоштовно підкріпитися. Такими ж безплатними є й „культпоходи” до „підшефного” закладу перевіряючих з управління МВС. Зате незаплановані перевірки адміністраторам таких ресторацій/кафе ніколи не загрожують.

Якщо начальник райвідділу/райуправління людина розумна, він не повторюватиме помилок деяких суддів і прокурорів. Які улаштовували за кордоном бучне святкування дня народження із запрошенням супердорогих зірок російської попси; відбувалося таке, до речі, на давно купленій „з нагоди” цілком легальній віллі. Навпаки: дружина й діти такого начальника їздять на відпочинок не на екзотичні острови, а до Криму чи Одеси. Автівка боса – зазвичай ВАЗ. Дражнити службу власної безпеки та підлеглих, роз’їжджаючи на „Лексусі” чи „Мерседесі” – чревате...

Якщо начальник райвідділу не скупердяй і вчасно відстібає „нагору”, - з часом його погони стають „важчими” (за рахунок нових зірок), відповідно, генерал-начальник обласного (або Головного) управління переміщує його ближче до себе. В разі якщо кадрове зростання з якихось причин призупиняється і людина доживає до пенсії, - далі її охоче беруть на посаду керівника служби безпеки якоїсь великої компанії. Найбільш „талановиті” можуть потрапити до закритого партійного списку і опинитись... у парламенті.

Нічого дивного в цьому мої колеги не вбачають. По-перше, у ВР можливі усілякі конфлікти, де „правими” визнаються ті фракції, до яких передбачливо включили якомога більше фізично розвинених депутатів. По-друге, вмінню непомітно для оточуючих провернути фінансову операцію декому з народних обранців у колишніх офіцерів міліції треба вчитись і вчитись...

ЗАСТУПНИК ПО ОПЕРАТИВНІЙ РОБОТІ

На такій посаді, звісна річ, офіційний оклад менший, ніж „першому керівникові”. Це змушує офіцера крутитися, наскільки це тільки можливо. Основна стаття їхнього прибутку – хабарі за відмову у порушенні карних справ. А якщо справу хтось вже „поквапився” порушити, - за її розвалення. Мінімальний платіж за ухиляння від кримінальної відповідальності – $500.

„Зам по опер” контактує також із керівництвом компаній та фірм, які „кришує” начальник райвідділу.

Скажімо, якісь „відморозки” пробують „наїхати” на автосервіс, що працює „на землі РВВС”. Про цей ганебний вчинок інформується „зам по опер”. Після чого на об’єкт скеровуються оперативні співробітники. Захист від бандитів і конкурентів „коштує” від $100 за кожну операцію. Якщо ж потреби в ній нема – береться аналогічна „помісячна оплата”.

Під патронатом „зам по опер” перебуває й такий традиційний „міліцейський” вид бізнесу, як проституція. Кожна „мадам” або шеф-сутенер зобов’язані щомісяця передавати заступникові начальника міліції від 500 доларів і більше. Затримаєш платіж, – і наступного ж дня чекай на облаву із запрошенням журналістів. Зазвичай у таких ситуаціях штраф накладають на дівчат; а їхні „духовні лідери” роблять висновки і надалі розрахунки здійснюються у чітко визначений час.

З досьє УНІАН. Як повідомив глава СБУ Валерій Хорошковський, протягом березня-червня поточного року за матеріалами Служби безпеки України стосовно працівників міліції порушено 115 кримінальних справ. Зокрема, в Одесі під час отримання частини хабара у розмірі 355 тисяч гривень „за вирішення питання щодо закриття кримінальної справи” затримано двох підполковників міліції – першого заступника начальника-начальника кримінальної міліції Київського РВ Одеського МВ ГУ МВС України в Одеській області та начальника слідчого відділу Одеського МВ ГУ МВС України.

У Львівській області порушено кримінальну справу стосовно полковника міліції, який, зловживаючи службовим становищем, через посібника вимагав та отримав $35 тис. від громадянина України за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Викрито протиправну діяльність колишнього заступника начальника ГУ МВС України в Черкаській області полковника міліції та колишнього начальника УДАІ ГУ МВС України у Черкаській області, які, за участі директора однієї з комерційних фірм, упродовж вересня 2009 року-березня 2010 року заволоділи коштами у сумі 328, 9 тис. грн., отриманими за проведення техогляду.

Припинено діяльність хабарників – працівників Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області: начальника сектору карного розшуку, начальника сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків та старшого уповноваженого сектору карного розшуку, які вимагали у громадянина України 50 тис. грн. за сфальсифікованими матеріалами.

Затримано „на гарячому” підполковника міліції-начальника відділу кримінальної міліції у правах неповнолітніх УМВС України в Рівненській області, який вимагав хабар у сумі 10 тис. грн. та одержав його частину за сприяння у призначенні судом громадянину України більш м’якого покарання у кримінальній справі.

ЗАСТУПНИК З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Офіцери, яким довірено цю посаду, в основному простували до неї „із землі”. Тобто – прийшли з дільничних інспекторів, чи не з найневдячніших „міліцейських хлібів”. Заробітки, за які ці офіцери розписуються у бухгалтерській відомості, складають 3,5-4 тисячі гривень.

Джерела додаткового підробітку заступників по МГБ докладно описані у КпАП – Кодексі про адміністративні порушення України. Суми штрафів за перераховані в ньому вчинки коливаються від 17 аж до 6 тисяч гривень. ДІМ (дільничний інспектор міліції – авт.), перевіряючи фірму на „своїй” території, неодмінно виявить недодержання норм протипожежної безпеки, антисанітарію, незаконну торгівлю тощо. І одразу ж складе протокол, розглядатиме який його керівник – заступник по МГБ (міліції громадської безпеки –авт.).

Варто бодай 5 хвилин почитати щойно згаданий Кодекс, аби зробити висновок: сума штрафу за конкретне правопорушення не завжди чітко визначена. Тож ... гріх не скористатись можливістю, узявши 10 мінімальних зарплат і вказавши у протоколі 5, різницю забрати собі як „добровільний внесок у фонд міліції”. Або ж „добровільний внесок на боротьбу з корупційними проявами”. Власники фірм ще на початку української Ери Приватного Підприємництва засвоїли: навідуватись до заступника по МГБ не з порожніми руками вигідніше, ніж постійно тримати себе у готовності до перевірок.

Заступники по МГБ непогано „підгодовуються” й на розваленні справ, що перебувають у компетенції органів дізнання. Приміром, працівник хлібзаводу, впійманий при спробі пронести через прохідну щось із щойно випеченої продукції, може уникнути карної відповідальності, заплативши від 50 до 70 доларів. Той, хто поцупив щось у супермаркеті і був упійманий на виході охоронцями, залюбки погоджується добровільно внести „у фонд розвитку мережі магазинів” від 70 до 100 доларів. Бо якщо cек’юріті викличуть міліцію, невдасі доведеться “залагоджувати справу” вже за $500...

Дрібні торговці, яких в теплу пору року у великих містах більш ніж вистачає, щодня скидаються від 25 до 40 гривень „з носа”. Їхній „смотрящій”, себто наглядач на певній території, передає „данину” міліцейському патрулю. Мінімум щомісяця „смотрящій” навідується й до самого заступника по МГБ. З 200 або більше доларами.

Чи затримують оті патрулі „неорганізованих” торгівців? Звичайно. Бо й ті, хто працюють „без прикриття” (тобто без „смотрящєго”), - теж платоспроможні і у відділі міліції, розписавшись у щойно складеному протоколі, розстаються з відносно невеличкими сумами. Які, втім, дещо більші, ніж на папері. Різницю кладуть собі у кишеню оперативні чергові.

ЗАСТУПНИК З ПАСПОРТНОЇ РОБОТИ

Начальник паспортного столу (або начальник відділу паспортної реєстраційної та міграційної роботи РВВС) – одна з „найхлібніших” посад. Заступник з паспортної (від капітана до підполковника) отримує зарплату від 3,5-4 тисяч гривень, проте їздить по місту у престижній автівці. Звичайно, і шикарні іномарки, і дорогі котеджі записані на найближчих родичів.

Основне джерело прибутків начальників паспортних столів – незаконний продаж квартир. Інформація, якою володіють ці офіцери, для „чорних маклерів” безцінна! Якщо з маклерами іще „не попрацювали” дільничні інспектори, - саме заступник з паспортної може підказати, на кого із місцевих алкоголіків або одиноких літніх людей „варто звернути першочергову увагу”.

Коли операція зі споювання, перевезення кудись у глухе село благополучно завершується, прибуток від продажу квартири ділиться практично 50:50 з „головним паспортистом міста”.

Розповсюдженою з-поміж співгромадян є й інша послуга: швидке оформлення документів на нового власника квартири/будинку. Зазвичай процедура триває від одного місяця до трьох, однак „при правильному підході” документи готові вже наприкінці третьої доби після „знайомства”.

Непоганий приробіток дає й процедура обміну або видачі загубленого паспорту. Вчасно сплативши обумовлену суму, процес можна помітно прискорити.

От тільки перевірки співробітників ВВБ добряче „заважають”! Така вже специфіка паспортної реєстраційної та міграційної роботи, що контролювати і перевіряти паспортистів відносно неважко. Тут все залежить від сумління перевіряючи, яким... теж не хочеться жити на одну зарплату...

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Олег БАЗАК, для „УНІАН-Права людини”