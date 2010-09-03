Чергове засідання Вищої ради юстиції

У понеділок, 6 вересня, о 14.30 розпочнеться засідання Вищої ради юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вищої ради юстиції, у порядку денному розгляд подань ради суддів адміністративних та ради суддів господарських судів щодо призначення суддів на посади голів та заступників голів судів. Зокрема, на посади голови Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України; Київського окружного адміністративного суду, Окружного адміністративного суду міста Києва, Господарського суду Донецької області та ін. Таке повноваження надано ВРЮ Законом України «Про судоустрій і статус суддів» № 2453-VI від 7 липня 2010 року, уточнює прес-служба.

Також учасники засідання розглянуть матеріали щодо внесення подання Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ про призначення кандидатів на посади суддів, зокрема про призначення кандидатів на посади суддів апеляційних судів у межах п’ятирічного строку, які надійшли до Вищої ради юстиції до набрання чинності Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

ВРЮ розгляне й питання про звільнення суддів, яких не було обрано на посади безстроково Верховною Радою України.

У порядку денному також прийняття рішень щодо подань про звільнення суддів з посад за загальними обставинами та розгляд пропозицій членів ВРЮ про звільнення суддів з посад за порушення присяги, інші питання.

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