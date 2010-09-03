ЦВК оголосила виборчу кампанію

Центральна виборча комісія офіційно оголосила про початок з 11 вересня виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив на засіданні ЦВК голова комісії Володимир ШАПОВАЛ.

«Центральна виборча комісія оголошує про початок 11 вересня виборчого процесу чергових виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року, крім виборів Київського міського голови, депутатів Київської міської ради та Тернопільської обласної ради», - сказав В.ШАПОВАЛ.