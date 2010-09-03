Чи можуть грошові санкції вирішити проблему насильства в школі? Досвід Швеції

7 вересня у м. Києві в готелі Експрес відбудеться «круглий стіл» на тему «Попередження насильства в школі».

Під час заходу буде презентовано досвід Швеції, яка намагається вирішити проблему насильства серед школярів шляхом виплат потерпілим учнями грошових компенсацій. Таке нововведення, переконані шведи, збільшило ефективність профілактичної роботи в учбових закладах.

В роботі «круглого столу» візьмуть участь: Ларс Ареніус, Омбудсман Швеції з прав учнів, Наталія Іванова, представник Омбудсмана України з прав дитини, питань рівноправ`я та недискримінації, представники Міністерства освіти та науки, директори та вчителі шкіл, представники громадських організацій Швеції та України.

Не зважаючи на увагу з боку суспільства до насильства в школі, проблема залишається невирішеною. Дослідження, проведене Жіночим консорціумом України у 2009 році показало:

• кожна третя дитина зазнавала насильства від однолітків та старших школярів,

• кожна шоста зазначає, що це трапилось в школі,

• кожна дев’ята дитина говорить, що це трапляється майже кожного дня.

Найчастіше діти говорять, що страждають від образ та побиття, а вчителі кажуть, що часто помічають приниження учнів один одним. Також діти зазначають, що агресорами в школі часто виступають декілька учнів разом.

Результатам круглого столу стане формування плану дій для школи щодо профілактики насильства між дітьми.

Захід організований Жіночим консорціумом України за підтримки шведської громадської організації «Спасімо дітей».

Круглий стіл відбудеться 7 вересня 2010 року.

Початок о 10.00. Закінчення о 13.00.

Місце проведення: Готель Експрес (бул. Шевченко 38/40, м. Київ).