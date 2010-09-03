6 вересня - 11-00 - Круглий стіл на тему: «Підсумки вступної кампанії до вищих навчальних закладів за результатами ЗНО - 2010». Організатор - Фонд «Демократичні ініціативи» ім.. Ілька Кучеріва. Учасники: Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі «Опора»; Ірина Бекешкіна, директор ФДІ; Лілія Гриневич, координатор напрямку «Суспільство змін», Фронт змін; Ігор Жиляєв, заступник зав.секретаріату Комітету ВРУ з питань науки і освіти; Володимир Ковтунець, експерт Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні; Марина Мруга, заст.директора Центру тестування при МОЗ України та інші (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).