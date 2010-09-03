Прес-конференція на тему: «Пошуки Сергія Кліментьєва. Бездіяльність міліції і правове беззаконня»

6 вересня - 12-00 - Прес-конференція на тему: «Пошуки Сергія Кліментьєва. Бездіяльність міліції і правове беззаконня».Учасники: цивільна дружина С.Кліментьєва Валентина Удовенко і заступник головного редактора газети «Новий стиль», голова незалежного агентства журналістських розслідувань Петро Матвієнко («ІнформАльянс», вул. Артема 50, 6 поверх, прес-центр ). Потрібна акредитація. Телефони: 501-97-01, 063-302-55-96.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter