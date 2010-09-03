Проводиться акредитація на круглий стіл на тему: “Шляхи вирішення основних проблемних питань створення та діяльності ОСББ”. Організатори - Міністерство з питань житлово-комунального господарства України спільно з проектом “Реформа міського тепло забезпечення", виконавцями якого є Інститут місцевого розвитку та Громадянська Мережа ОПОРА. Учасники: заст..міністра ЖКГ Віталій Шаповаленко, керівники структурних підрозділів МінЖКГ, представники Мінюсту, Мінрегіоналбуду, Держкомзему, ПДА, Держкомпідприємництва, експерти Інституту місцевого розвитку, ГМ ОПОРА, експерти проектів міжнародної технічної допомоги, голови ОСББ та представники ОМС. Початок 7 вересня о 10-00 (конференц-зал Мінжитлокомунгоспу, вул. Димитрова 24, 1 поверх). Телефони: 207-18-63; 207-18-38.