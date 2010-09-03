Вибори до райрад Києва таки стартували

Вибори до районних рад Києва розпочались сьогодні, незважаючи на звернення депутатів столичної міської ради до парламенту внести зміни до закону «Про столицю України - місто-герой Київ» стосовно ліквідації районних у місті рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ, відповідаючи на питання щодо проведення виборів у райради столиці.

«Ну ви ж чули, що ми оголосили. На даний момент такої проблеми не існує», - сказав В.ШАПОВАЛ.

На уточнююче питання, чи проводитимуться вибори до райрад у столиці, якщо парламент підтримає ініціативу Київради, В.ШАПОВАЛ відповів: «Ви розумієте, якщо таке рішення буде прийнято, будемо і коментувати. Я ж не прогнозист. Можливо, я схожий на прогнозиста, але, повірте мені, це не моя справа. Я правозастосувач».

За словами В.ШАПОВАЛА, ЦВК діє згідно із законом у нинішній редакції.

«Якщо завтра будуть змінені якісь норми, я буду їх застосовувати у зміненому вигляді, коментувати їх не буду. Тому що коментарі подібних питань - це справа політиків, а я, як людина з певним досвідом, не хотів би виступати в даному випадку у вигляді політика», - наголосив В.ШАПОВАЛ.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2010 року Київська міська рада за рішенням 65 депутатів звернулася до Верховної Ради України з проханням внести зміни до Закону ”Про столицю України – місто-герой Київ” щодо ліквідації районних рад.

Сьогодні на засіданні Цетрвиборчкому В.ШАПОВАЛ оголосив: «Центральна виборча комісія оголошує про початок 11 вересня виборчого процесу чергових виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року, крім виборів Київського міського голови, депутатів Київської міської ради та Тернопільської обласної ради».