Акція ”Вибори без вибору”

4 вересня о 12.00 у Києві на майдані Незалежності біля Головпоштамту громадські організації ”Громадянський рух Олега Рябоконя”, ”Кияни, об’єднуємось”, ”Співзахист” та ”Українське юридичне товариство” проведуть акцію ”Вибори без вибору”, спрямовану проти обмеження права брати участь у виборах.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив Олег РЯБОКОНЬ.

За його словами, організатори й учасники акції склали звернення до Президента України, представників усіх гілок влади з вимогою якнайшвидше внести ряд змін до законодавства про вибори.

Зокрема, автори звернення наполягають на тому, що обраними мають бути лише ті кандидати, за яких віддано найбільше голосів, незалежно від місця у партійних списках.

Також у зверненні містяться вимоги: надати позапартійним громадянам реальну можливість самовисування на будь-яку виборну державну посаду; створити прозорий і дієвий механізм позбавлення мандатів депутатів, які не виконують обіцянки перед виборцями; заборонити внесення змін до виборчої системи менш як за рік до проведення наступних виборів.

Коментуючи ці вимоги, голова ГО ”Українське юридичне товариство” Олег БЕРЕЗЮК наголосив, що у разі реалізації існуючого законодавства обраними будуть “ті, кого хочуть політичні партії”, а громадяни будуть позбавлені права обрати тих, кого вони хочуть бачити своїми представниками. В результаті, заявив О.БЕРЕЗЮК, в Україні нічого не зміниться.