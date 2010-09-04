Під Мінськом знайдений мертвим керівник сайту Хартія-97

Засновник і керівник провідного опозиційного сайту Білорусі Хартія-97 Олег Бебенін знайдений мертвим у себе на дачі під Мінськом 3 вересня близько 17.30.

Причина смерті 36-річного журналіста поки що не відома, серйозних хвороб у нього не було. У Олега Бебеніна залишилися дружина і двоє синів.

У редакції Хартії-97, нагадує Газета.ру, в березні білоруські спецслужби провели обшук, під час якого редактор сайту Наталія Радіна, за її словами, була побита.