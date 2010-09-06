Європарламент закликає розслідувати смерть журналіста в Білорусі
11:07, 06 вересня 2010Права людини
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Бебенін заснував "Хартію-97"
Голова Європарламенту Єжи Бузек закликав білоруську владу провести ретельне і відкрите розслідування обставин смерті опозиційного журналіста Олега Бебеніна, повідомляє Радіо "Свобода".
В оприлюдненій сьогодні заяві голова Європарламенту висловлює співчуття близьким і друзям Бебеніна і відзначає, що засновник і керівник «Хартії-97» боровся за побудову більш демократичної Білорусі.
3 вересня Олега Бебеніна знайшли повішеним на своїй дачі під Мінськом В якості основної версії того, що трапилося, слідство розглядає самогубство.
Колеги журналіста не вірять цій версії.
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