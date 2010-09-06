У Парижі відбулася демонстрація протесту проти депортації ромів і нових заходів, ініційованих президентом Франції Ніколя САРКОЗІ щодо боротьби зі злочинністю.

Як передає Франс Прес, демонстрація була організована правозахисниками, борцями з расизмом, профспілками і політичними об`єднаннями лівого спрямування.

Н.САРКОЗІ наприкінці липня практично оголосив війну ромам-нелегалам з Болгарії і Румунії. За місяць поліцейські знесли близько сотні незаконних наметових таборів і вислали з країни тисячу нелегалів.

Влада і надалі має намір посилити міграційний режим, висилаючи з країни нелегалів за крадіжку і "агресивне жебрацтво", а також позбавляти французького громадянства іммігрантів не тільки за вбивство представників влади, але й за багатоженство. Н.САРКОЗІ також назвав ромські табори “розсадниками злочинності, в яких процвітає проституція і експлуатація дитячої праці”.

За даними ВВС News, свою незгоду з політикою президента висловили десятки тисяч французів. У Парижі поліція оцінила кількість протестувальників у 12 тисяч осіб, тоді як організатори наполягають, що захід зібрав близько 50 тисяч учасників.

За словами організаторів, аналогічні акції протесту відбулися в 135 населених пунктах Франції, а також біля французьких посольств в Лондоні, Брюсселі і Бухаресті.

З початку 2010 року французи вислали до Румунії і Болгарії близько восьми тисяч ромів, причому тільки за серпень кількість депортованих становила тисячу осіб. За 2009 рік аналогічні заходи були вжиті до 11 тисяч циганів. Тим, хто погодився виїхати добровільно, передбачено компенсацію у розмірі 300 євро на дорослу людину і 100 євро на дитину.

За даними опитування громадської думки, 65 відсотків французів підтримують політику уряду відносно ромів. З урахуванням критики жорстких заходів відносно представників цієї національності Європарламент збирається наступного тижня обговорити ситуацію з ромами в Європі.