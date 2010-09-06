Влада хоче забрати приміщення у "Коломийського вісника"

Комітет захисту українських журналістів висловлює занепокоєння тиском, який, на його думку, здійснює Коломийська міська рада (Івано-Франківська обл.) на газету “Коломийський вісник”, і заявляє рішучий протест проти дій місцевих чиновників, “які намагаються позбавити редакцію приміщення, яке вона обіймає з часу заснування - більш як 20 років”.

Як сказано в заяві Комітету захисту українських журналістів, переданій агентству УНІАН, КЗУЖ розцінює такі протиправні дії як “брутальне посягання державних службовців на свободу слова”.

За даними комітету, відповідно до законодавства України, будівля, яку займає “Коломийський вісник”, у встановленому порядку передана редакції для здійснення виробничої діяльності у безстрокову оренду, і виселення редакцій з приміщень, в яких вони перебувають, заборонено.

Незважаючи на це, повідомляється в заяві, “кілька днів тому директор Коломийського міського комунального підприємства з експлуатації житла В.МИХАЙЛИЩУК направив редакції газети “Коломийський вісник” листа з пропозицією підписати новий договір оренди приміщення. Згідно з ним, виданню запропоновано звільнити перший поверх будівлі”.

КЗУЖ у своїй заяві також пов`язує події навколо приміщення, яке орендує редакція газети “Коломийський вісник”, із замахом на життя головного редактора газети Василя ДЕМ`ЯНІВА, який стався 23 березня в місті Коломиї і в результаті якого він, лише за збігом обставин залишився живим, але став інвалідом.

Так, у заяві говориться, що “22 березня поточного року Господарський суд Івано-Франківської області прийняв ухвалу порушити провадження у справі за позовом того ж комунального підприємства з експлуатації житла до редакції вісника “про усунення перешкод в користуванні нежитловим приміщенням шляхом його звільнення”, а вже 23 березня в місті Коломиї було здійснено замах на життя головного редактора газети”.

У комітеті також нагадують, що “усім цим історіям з виселенням редакції передувало однобічне та кулуарне, без участі представників журналістського колективу, рішення Коломийської міськради про її вихід з числа співзасновників редакції газети “Коломийський вісник”, яке було підписано міським головою Юрієм ОВЧАРЕНКОМ...”.

На жаль, ні місцева прокуратура, ні правоохоронні органи й досі ніяк не відреагували на беззаконня чиновників, зазначають в комітеті.

Комітет захисту українських журналістів закликає Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, Адміністрацію Президента розібратися із порушниками законодавства, що чинять тиск та перешкоди у роботі газети “Коломийський вісник” та доповісти громадськості про вжиті заходи.

Міський голова Коломиї Ю.ОВЧАРЕНКО, коментуючи на прохання УНІАН ситуацію з приміщенням, яке зараз займає газета “Коломийський вісник”, підкреслив, що по-перше, “ніхто редакцію із приміщення не збирається виселяти і навіть такого не думав”. А по-друге, ситуація, за його словами, є такою: «Згідно з рішенням виконавчого комітету Коломийської міськради від 17 березня 1998 р. «Про оренду приміщень» редакції газети «Коломийський вісник» передано у безстрокову оренду під офіс приміщення на двох поверхах загальною площею 333,21 кв. м. Тоді ж виконком міськради встановив на 1998 рік орендну плату за 1 кв. м. загальної площі орендованих приміщень в розмірі 100% квартирної плати редакції газети. На виконання рішення міськвиконкому між комунальним підприємством та редакцією газети було укладено відповідний договір оренди.

За словами міського голови, у 2003 році Коломийська міськрада вирішила призначити редакції газети орендну плату за приміщення в розмірі однієї гривні на рік. У зв’язку з цим договір оренди був переукладений.

У 2006 році вийшла постанова уряду, якою внесено зміни до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, на виконання якої, у 2007 р. міська рада вирішила внести зміни у діючі договори в частині орендної плати.

За інформацією Ю.ОВЧАРЕНКА, у травні 2009 р. орендодавець направив редактору газети «Коломийський вісник» листа з вимогою переукласти договір оренди з попередженням про те, що у випадку не переукладення договору оренди, він вважатиметься припиненим. Однак лист залишився без відповіді. Тому орендодавець змушений був звернутися до Господарського суду Івано-Франківської області із позовною заявою про усунення перешкод в користуванні нежитловими приміщенням шляхом його звільнення. Під час розгляду справи в суді орендодавець звернувся до міського голови з пропозицією, аби постійна комісія міськради з питань приватизації та оренди вирішила питання щодо подальшої оренди нежитлового приміщення редакцією газети і таким чином врегулювати спір за згодою сторін.

Комісія міськради вирішила доручити орендодавцю укласти договір оренди з редакцією на частину орендованого приміщення (ІІ поверх площею 126,0 кв.м.) терміном на 5 років. У свою чергу орендодавець 2 серпня 2010 р. супровідним листом направив редакції газети проект нового договору оренди нежитлового приміщення з новими умовами (площа 126,0 кв. м замість 333,21 кв. м і з орендною платою одна гривня за рік терміном на 5 років).

За словами Ю.ОВЧАРЕНКА, міська рада, пропонуючи передати в оренду редакції приміщення меншої площі, виходила “з результатів вивчення досвіду попередніх років”, згідно з якими редакція газети займала тільки один поверх, хоча й виходила двічі на тиждень. Нині, за словами міського голови, “Коломийський вісник” виходить тільки один раз на тиждень, тобто обсяг роботи зменшився, тому міськрада вважає, що приміщення площею 333,21 кв. м. газета використовує неефективно.

Коментуючи кореспонденту УНІАН інформацію про вихід міськради із співзасновництва газети «Коломийський вісник», Ю.ОВЧАРЕНКО повідомив, що це було зроблено з метою приведення у відповідність до діючого законодавства установчих документів. Відповідно до ст. 79 Господарського кодексу України, міська рада як орган місцевого самоврядування не може бути учасником господарського товариства, яким є редакція газети «Коломийський вісник», сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 23 березня ц.р. двоє зловмисників заподіяли В.ДЕМ’ЯНІВУ тяжкі тілесні ушкодження, втекли з місця події після того, як в ситуацію втрутився випадковий очевидець злочину. Потерпілий отримав тяжку черепно-мозкову травму і перелом ноги, і пов’язує злочин із професійною діяльністю. Натомість в міліції пов’язують це побиття з пограбуванням.

Попереднє судове слухання у справі розпочалося 13 серпня. Коломийський міськрайсуд планує розпочати слухання справи про побиття редактора газети «Коломийський вісник» В.ДЕМ’ЯНІВА по суті 30 вересня.