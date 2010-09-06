На українсько-угорському кордоні впровадили послугу «Дзвінок консулу»

Близько 7000 заробітчан щотижня перетинають український-угорський кордон, що проходить по території Закарпаття. Аби мінімізувати проблеми українців на кордоні, запроваджено проект «Дзвінок консулу», завдяки якому кожен українець у всіх пунктах пропуску отримав право подзвонити з телефону прикордонної служби до українського консульства та отримати необхідну консультацію. Про це на прес-конференції з нагоди завершення 4-річної дипломатичної місії повідомив Консул України в Угорській Республіці (м. Ніредьгаза) Ален Панов.

За словами Алена Панова, особливо критичним у плані черг на кордоні є серпень, коли заробітчани повертаються додому на час відпусток. Серед тижня можливі черги у понеділок та четвер, тоді мікроавтобуси із нашими співвітчизниками їдуть закордон, насамперед в Італію, Іспанію, Португалію та повертаються звідти. Аби мінімізувати проблеми українців на кордоні, у Консульстві запроваджено проект «Дзвінок консулу», завдяки якому кожен українець у всіх пунктах пропуску отримав право подзвонити з телефону прикордонної служби до українського консульства та отримати необхідну консультацію.

«Це не лише дає змогу повідомити про проблему, дізнатися про свої права від співвітчизника, але й створює надійний механізм захисту, відчуття турботи держави про свого громадянина», - зазначив Ален Панов.

Також створено систему оперативного інформування Консульства угорськими органами влади про всі події, що трапляються з громадянами України. За словами Алена Панова, Консульству вдалося також ввести практику застосування мінімальної межі покарання щодо громадян, які вчинили певні види злочинів. «Наприклад, у разі порушення міграційного законодавства (простроченні терміну візи тощо) до людини може бути застосовано штраф у еквіваленті від 25 до кількох сотень доларів США, аж до депортації. Натомість, у нашому випадку, правоохоронці щодо українців обмежуються застосуванням мінімального штрафу», - пояснив Ален Панов.

Однією з проблем у роботі з українськими громадянами є факт отримання ними подвійного громадянства. Зокрема, чимало закарпатців отримують угорське громадянство, не відмовляючись при цьому від українського. За словами консула, таких випадків — тисячі.

Zaxid.net