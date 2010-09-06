7 вересня - 11-30 - Відбудеться чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків цензури у ЗМІ, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Планується розглянути питання щодо зникнення харківського журналіста Василя Климентьєва; ситуацію навколо ТРК «Чорноморська», заслухати представників регіональних ЗМІ про факти перешкоджання журналістській діяльності та тиску на свободу слова з боку правоохоронних органів та місцевої влади, а також питання майбутнього розвитку телерадіопростору (вул.Грушевського, 5, кімната 5, 3 поверх, кулуари). Вхід за картками акредитації.