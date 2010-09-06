8 вересня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Перший Всеукраїнський Конгрес організацій пацієнтів з міжнародною участю «Єднання»: мета, завдання та перспективи”. Конгрес відбудеться 14 - 15 жовтня в м. Києві. Учасники вимагатимуть почути голос пацієнта, який став на захист своїх прав, щоби ті зміни, які відбуваються у системі охорони здоров`я країни, відповідали потребам усіх 46 мільйонів українських громадян. Організатор Конгресу - Спілка громадських організацій «Всеукраїнська асоціація захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації». Завдання Конгресу: Обговорення нагальних проблем дотримання прав пацієнтів в Україні; Прийняття Регламенту прав пацієнтів в Україні; Підписання Меморандуму про спільні дій по захисту прав пацієнтів; Обговорення концептуальних засад законодавчого захисту прав пацієнтів в Україні; Консолідація руху пацієнтів в Україні. Учасники: Валентина Очеретенко, голова Спілки ГО «Всеукраїнська асоціація захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації»; Радміла Гревцова, президент «Української медико-правової асоціації»; Андрій Гук, голова наглядової ради ГО «Ініціативи у громадській охороні здоров’я»; Петро Вітте, ген.директор БО «Інформаційний центр з біоетики»; Пилип Прудиус, голова громадської Ради при Вінницькій облраді; Віктор Глухівський, президент Лікарської асоціації Миколаївського регіону (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.