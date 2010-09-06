8 вересня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Cвавілля чиновників від освіти столичної області: вчителів викидають на вулицю”. Йтиметься про ситуацію на Київщини, де напередодні першого вересня, обласні освітянські чиновники вирішили зруйнувати визнаний в Україні й за кордоном Київський обласний інститут підвищення кваліфікації вчителів (м.Біла Церква). Чому безпринципність можновладців поставила освітянську еліту столичного регіону на межу? На що готові доведені до відчаю педагоги, щоб не допустити руйнаторів до знищення серця освіти Київської області? Учасники: Валерій Ружицький, голова профспілкового комітету КОІПОПК; Уляна Остапчук, вчитель; Ніна Кудько, директор Гнідинської школи I-III ступенів; Людмила Мозгова, зав.методичним кабінетом управління освіти і науки виконкому Бориспільської міськради; Валентина Стрілько, президент Міжнародного освітнього фонду ім. Я.Мудрого; Наталія Клокар, ректор КОІПОПК, голова ГО «Освітянська трибуна» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 050 182 68 72 , (044) 486-75-82, (044) 484-36-14. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.