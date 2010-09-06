Добкін: Зниклий журналіст Климентьєв - живий

Голова Харківської обласної державної адміністрації, лідер Харківської обласної організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН запевняє, що Партія регіонів “максимально зацікавлена в тому, щоб у нас і натяку не було на тиск на журналістів”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, коментуючи зникнення головного редактора газети ”Новий стиль” Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

М.ДОБКІН заявив, що ”інтуїція дозволяє мені сказати, що В.КЛИМЕНТЬЄВА ми незабаром побачимо живим, здоровим, повним сил”.

”А причини, через які його не було, - це вже справа десята. Якщо вони, не дай Боже, будуть пов`язані з якимось насильством, то це один хід подій. Якщо ж це непорозуміння або чийсь злий жарт, це вже буде інший варіант”, - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор додав, що ”старт будь-якої виборчої кампанії в нашій країні дуже сильно збуджує до дії різні темні сили, які намагаються всілякими незаконними способами витягнути з виборчого процесу якусь вигоду: чи то фінансову, чи то політичну”.

”Я це зараз не говорю конкретно про ситуацію з КЛИМЕНТЬЄВИМ, я це говорю до того, що у нас дуже багато таких активних дій відбувається. Знаєте, у Сонця бувають різні періоди, і коли воно дуже активне, тут, на Землі, болить голова. Ось так і громадські організації, любителі тварин... Те саме відбувається і в таких рідкісних ситуаціях, як з КЛИМЕНТЬЄВИМ. Дай Бог, щоб усі реагували так на зникнення будь-якої людини. У нас в країні дітей дуже багато пропадає. Чим дитина відрізняється від людини, у якої є посвідчення журналіста? Якась неспівмірна увага цьому приділяється… та й просто люди зникають іноді, є така статистика”, - сказав М.ДОБКІН.

Він також вважає, що ”повернення В.КЛИМЕНТЬЄВА, за умови правильного підходу, зробить неможливим повторення подібних ситуацій”.

”Ми для себе повинні винести певний урок з цього, і зробити дії, які б виключили повторення цієї ситуації. Адже ви не гірше мене знаєте, що могло послужити причиною, що лежить в основі цього. Я жодним чином нікого не звинувачую, але ми всі дорослі люди, кожен з нас має достатній життєвий досвід, щоб змоделювати ситуацію і зрозуміти, що лежить в основі тих або інших дій…”, - заявив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня 2010 року. В ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з будинку з невідомим чоловіком на автомобілі ”БМВ” сріблястого кольору в невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею ”умисне вбивство” за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА. Пізніше ця справа була передана в Київ для розслідування Міністерством внутрішніх справ.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, був знайдений мобільний телефон зниклого журналіста.

31 серпня заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК заявив, що міліція відпрацьовує вісім версій зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Газета ”Новий стиль” займається розслідуваннями на правову тематику.