ОБСЄ закликає Білорусь встановити причини смерті журналіста Бабеніна

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Дуня МІЯТОВИЧ закликала владу Білорусі провести ретельне і незалежне розслідування причин смерті журналіста Олега Бабеніна.

Повідомлення про це оприлюднене на офіційному сайті ОБСЄ.

«Його смерть – це велика втрата для білоруської журналістики. Його сайт, що зазнавав нападок, залишається одним з небагатьох неурядових джерел інформації, а його персонал завжди знаходився під адміністративним тиском», - заявила представник ОБСЄ.

Вона також привітала розслідування Генеральною прокуратурою Білорусі різних версій загибелі журналіста, незважаючи на оприлюднену правоохоронцями країни попередню версію.

Представник ОБСЄ також висловила свої співчуття родичам і близьким О.Бабеніна.

Як повідомлялося, один із засновників білоруського опозиційного сайту «Хартія-97», 36-річний О.Бабенін був знайдений мертвим ввечері 3 вересня на своїй дачі.

Правоохоронні органи Білорусі заявили, що причиною смерті стало самогубство.