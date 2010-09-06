Іран створює власний інтернет

Влада Ірану обіцє замінити західні системи пошуку в інтернеті версіями власного виробництва, оскільки верховний лідер країни висловив незадоволеність з приводу того, що усесвітня павутина розбещує молоде покоління іранців.

Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад високо оцінив успіхи, досягнуті в процесі створення і розвитку в країні власного інтернету. Це свідчить про те, що уряд прагне підсилити контроль за доступом іранців до мережі.

За його словами, в Ірані повинен початися процес створення і вдосконалення власної національної бази знань і використання цієї бази для спільного використання ресурсів і інформації. Після цього, додав він, Іран зможе охопити своєю мережею сусідні країни і стати одним із глобальних джерел інформації.

По іранському телебаченню були показані інтерв`ю з експертами у сфері інформаційних технологій, що продемонстрували прототип власної іранської системи пошуку, яка отримала назву "я хак", або "істина". Очевидно, така назва була придумана навмисно, оскільки вона співзвучна назві американської пошукової системи Yahoo. Роботу над новим веб-сайтом планується завершити до 2012 року.

За словами фахівців з інтернет-технологій, серед керівників Ірану посилюється стурбованість тим, що нові, захищеніші версії Yahoo, Google і інших пошукових систем і найбільш популярних веб-сайтів дозволяють молодим людям діставати безперешкодний доступ до інформаційних потоків, який уряд вже не в силах контролювати.

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