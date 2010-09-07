Могильов запропонує затриманим відповідати на тортури цитатами з КК

Міністерство внутрішніх справ спільно з міжнародною правозахисною організацією "Міжнародна ліга захисту прав громадян України" розробило "Пам`ятку для затриманих осіб". Документ планується вручати під підпис всім затриманим в районних відділеннях міліції. Автори пам`ятки вважають, що це сприятиме зменшенню насильства з боку співробітників правоохоронних органів.

Як стало відомо Комерсанту-Україна, наприкінці минулого тижня міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов підписав і направив на реєстрацію в Міністерство юстиції наказ, що зобов`язує співробітників правоохоронних органів видавати всім затриманим спеціальну пам`ятку з переліком статей, що стосуються сфери прав людини.

У ній, зокрема, вказано що співробітники правоохоронних органів повинні невідкладно повідомити затриманому мотиви затримання, його права і надати можливість зв`язатися з правозахисником, як це передбачає Конституція. У пам`ятці перераховуються статті Кримінального кодексу, що встановлюють відповідальність посадовців за побої, катування, тортури, зловживання службовим становищем, перевищення повноважень, службову халатність, примушення надавати свідчення і свідомо незаконне затримання. Серед іншого указується: згідно КК, нанесення побоїв карається штрафом до 850 грн, катування – позбавленням волі на строк до п`яти років, а зловживання службовим становищем – позбавленням волі строком від п`яти до восьми років. Крім того, в документі даються визначення таких процесуальних понять, як "недоторканність особи", "захисник" і "право на захист", а також перераховуються права осіб, що притягаються до адміністративної відповідальності.