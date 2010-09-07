Вулицю біля ВР повністю перекрили залізними щитами

Біля будівлі Верховної Ради України збираються прихильники опозиційних сил і Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти всеукраїнських об’єднань «Батьківщина», «Свобода» та інших партій зі своїми прапорами стоять біля Маріїнського парку. За закликом лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО вони прийшли до парламенту підтримати вимогу опозиційних фракцій запровадити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, на газ, цін на продукти харчування та на підвищення пенсійного віку.

Прихильники Партії регіонів стоять безпосередньо під стінами парламенту по вулиці Грушевського.

Вулиця Грушевського повністю перекрита для проїзду транспорту залізними щитами як з боку станції метро «Арсенальна», так і з боку Хрещатика та Європейської площі. За цими щитами стоять декілька десятків правоохоронців.

Наразі невідома точна кількість учасників мітингів, але вже зараз видно, що прихильників Партії регіонів в декілька десятків разів менше, ніж прихильників опозиції.