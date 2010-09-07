FEMEN захищатиме порноактрису від української влади (фото)

Українська порноактриса Анастасія Гришан (Wiska) і активістка жіночого руху Femen Олександра Шевченко оголили груди під час акції в Києві, в понеділок, 6 вересня 2010 р.

Гришан загрожує тюремне ув’язнення та позбавлення батьківських прав - двоє малюків можуть залишитися без матері.

Жіночий рух FEMEN, куди Анастасія звернулася за допомогою, висловило готовність підтримати її в боротьбі за права жертв порноіндустрії - актрис.

Група українських депутатів на чолі з Леонідом Грачем ініціювала кримінальне переслідування порноакторки Анастасії. Відносно актриси порушено кримінальну справу за звинуваченням у поширенні порнографії.

У даний момент Анастасія та її сім’я виїхали з рідної Феодосії, щоб уникнути арешту. 25-річна Wiska зіграла більш ніж в 40 порнофільмах Німеччини, Чехії, Болгарії. За словами чоловіка актриси, свою порнодіяльність вона припинила після народження другої дитини і тепер сім’ю годує чоловік Олександр, який володіє невеликим бізнесом з виробництва металоконструкцій.

Адвокат Wiska заявив, що підготовлено судовий позов Анастасії Гришай до народного депутата України Леоніда Грача про захист честі і гідності та про спростування недостовірної інформації. Цей позов буде поданий до суду в найближчі дні».

У середу, 8 вересня, під стінами Верховної Ради за підтримки жіночого руху FEMEN відбудеться прес-конференція Анастасії Гришай - української порноакторки, обвинуваченої депутатами в зберіганні та розповсюдженні порнографії.

Фото Володимира Гонтара / УНІАН