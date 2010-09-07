10 вересня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» на тему: «Громадська підтримка візового діалогу Україна-ЄС». Питання: Як мобілізувати ширшу підтримку в країнах-членах ЄС процесу скасування віз для громадян України? Які внутрішні реформи є пріоритетом? Як скористатись інструментами «Східного партнерства» для лібералізації візового режиму? Яке місце посідає Україна на «візовій карті» ЄС?. Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України та ГІ «Європа без бар’єрів» за підтримки МФ «Відродження» презентують результати проекту, спрямованого на формування тактики і стратегії руху до безвізового режиму країн «Східного Партнерства», зокрема й України, у відносинах з ЄС. Також буде презентовано публікацію «Безвізова Європа для країн Східного партнерства: шляхи досягнення». Учасники: Ірина Сушко, керівник ГІ «Європа без бар’єрів», Ірина Солоненко, МФ «Відродження», Олександр Сушко, провідний експерт ГІ «Європа без бар’єрів», Олексій Врадій, експерт Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Початок реєстрації: о 10-00. Телефони: 044 2386843, iryna_sushko@ukr.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.