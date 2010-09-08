Вітаю журналістів з міжнародним днем солідарності!

Цей день святкуєтся усіма країнами світу в рамках ООН із 1958 року на згадку про те, що саме 08 вересня 1943 року в Берліні фашистами був покараний відомий Чехословацький журналіст Юліус Фучік.

Наприкінці ХХ сторіччя, на черговій конференції ООН 8 вересня було названо Міжнародним Днем солідарності журналістів. На мою думку, цей день повинен нагодувати про професійну єдність та солідарність. І особливо актуальним це є для України, оскільки з моменту проголошення незалежності боротьба не незалежність засобів масової інформації та свободу слова невщухають.

Ми повинні памятати про працю тих журналістів, які присвятили своє життя розвитку свободи слова в нашій державі, та борючись за її становлення та розвиток незалежності засобів масової інформації постраждали за це. Вільна професійна діяльність журналістів та засобів масової інформації є однією з основ будь-якого правового демократичного суспільства!

Катерина Тарасова, голова правління ВГО Судова Асоціація України “Фундація сприяння правосуддю”