Чорноморську ТРК викидають із ефіру

Співробітники Чорноморської телерадіокомпанії сьогодні в Сімферополі пікетували будівлю Ради міністрів Автономної Республіки Крим з вимогою припинити тиск влади і силових структур на канал.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти тримали плакати «Руки геть від «Чорноморки», «Чим жорсткіше цензура, тим далі влада від народу», «Стоп цензурі», «5 канал, ТВi, «Тоніс», «Чорноморка». Хто наступний?» і періодично скандували: «Влада, не бійся журналістів!», «Стоп цензурі, ні цензурі!», «Дайте нам працювати!».

На думку працівників «Чорноморки», накладення арештів на рахунки і майно телерадіокомпанії є спробою влади виключити ТРК з кримського телеефіру «на час місцевих виборів або, взагалі, назавжди»«Все, відбувається зараз, означає одне - ви нас боїтеся. Оскільки ви боїтеся нас, значить, боїтеся і наших глядачів, тих кримчан, які дивляться «Чорноморку», тих, хто не лінується думати і вивчати всі точки зору в інформаційному полі Криму», - йдеться у відкритому листі до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови ВР АРК Володимира КОНСТАНТИНОВА, прем`єра автономії Василя ДЖАРТИ, представника глави держави в регіоні Сергія КУНІЦИНА, керівника республіканської податкової Володимира ОХРИМЕНКА.

Під текстом листа працівники мас-медіа збирали підписи.Автори звернення закликали представників влади подолати страх, навчитися бути професійними політиками і не обмежувати інформаційне поле.Акція зібрала 50-70 осіб.

Як повідомляв УНІАН, лідер кримської організації «Батьківщини», депутат Верховної Ради України з фракції БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО на початку серпня заявив про арешт податковою міліцією майна Чорноморською ТРК, після - про перевірку діяльності телерадіокомпанії працівниками Контрольно-ревізійного управління, потім - про арешт податковою Криму рахунків каналу.