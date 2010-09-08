Правозахисники: На судову реформу не вистачає грошей

Судова Асоціація України “Фундація сприяння правосуддю” висловлює стурбованість щодо можливої зупинки діяльності судів через відсутність коштів, що необхідні для впровадження реформ.

Про це йдеться у відкритому зверненні організації до прем’єр-міністра України з приводу недофінансування судової системи України, текст якої передано агентству УНІАН.

Зокрема, у фундації нагадують, що 7 липня цього року Верховна Рада України прийняла новий закон, що визначає засади функціонування судової влади в Україні, – "Про судоустрій України і статус суддів".

Згідно із цим законом і указом Президента від 12 серпня передбачається створення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ із місцезнаходженням у місті Києві. «Проте на сьогодні його фактично не існує, відсутнє приміщення, немає жодного судді», - зазначають у Фундації сприяння правосуддю. У зв’язку з цим організація стурбована тим, що у разі невиділення коштів на створення зазначеного суду українці взагалі будуть позбавлені конституційного права на касаційне оскарження.



По-друге, законом передбачено, що з 1 січня 2011 року в судах має бути впроваджено програму автоматичного розподілу судових справ, без якої жодний суд не матиме права розглядати судові справи. Судова Асоціація України “Фундація сприяння правосуддю” звертає увагу на те, що вкрай потрібно забезпечити зазначену умову здійснення судочинства ще до того, як настане 1 січня нового року.



В організації нагадують прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, що в цілому судочинство не фінансується навіть у межах мінімальних потреб. «Новим законом передбачені скорочені терміни розгляду справ, впроваджено нову систему організації роботи судів. Проте при впровадженні цього закону не враховано те, що відсутні кошти на конверти, поштові марки, папір, оплату комунальних послуг тощо. Тобто судді фактично не забезпечені необхідними ресурсами для розгляду справ відповідно до передбаченого чинним законодавством порядку», - сказано у заяві Фундації сприяння правосуддю.

Як зазначено у тексті звернення, судовою реформою водночас значно підвищена відповідальність суддів за свою діяльність, жорсткішою стала процедура притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за порушення. «Тому на сьогодні склалася парадоксальна ситуація, коли судді не мають права розглядати справи через відсутність фінансування на судовий процес і в той же час їх за це можуть притягти до відповідальності», - зауважують правозахисники.

Враховуючи це, Судова Асоціація України “Фундація сприяння правосуддю” просить М.АЗАРОВА терміново звернути увагу на необхідність виділення коштів для фінансування у повному обсязі передбачених Законом “Про судоустрій та статус суддів” змін у системі судів України, зокрема на створення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ тощо.

«Також, оскільки наразі триває підготовка проекту Закону “Про Державний бюджет України” на 2011 рік, просимо сприяти виділенню коштів у наступному році на здійснення судочинства у повному необхідному обсязі, аби недопустити провалу впровадження судової реформи. Тільки таким чином буде гарантовано право наших громадян на справедливий суд», - йдеться у тексті звернення.

