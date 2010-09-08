Верховну Раду треба примусити вивернути кишені

До Вищого адміністративного суду України надсилається позовна заява, мета якої - змусити Верховну Раду оприлюднити звіт про виконання свого річного кошторису.

Відповідно до ст.3 Конституції України "держава відповідає перед людиною за свою діяльність" і навряд чи можна говорити про якусь відповідальність держави в цілому допоки не почне відповідати те, що зветься "законодавчим органом", тобто Верховна Рада України.

Не так давно спільними зусіллями з народним депутатом Лесею Оробець громадяни примусили депутатів вперше в історії оприлюднити кошториси на 2009 та 2010 роки.

Проте Верховна Рада вустами (тобто авторучкою, котрою проставлено підпис на відповіді на запит) голови свого Регламентного комітету відмовила у задоволенні запита про надання звіту про виконання кошторису за 2009 рік.

Аргументація відмови виглядає просто абсурдною, адже за ст. 6 та 19 Конституції України жоден державний орган не має права щось "самостійно вирішувати", будучи зобов`язаним керуватися лише Конституцією (тобто, у контексті - "відповідати за свою діяльність") та законами (у контексті - Законом "Про інформацію", котрий зобов`язує надавати на запити громадян інформацію, котра не має режиму обмеженого доступу - при тому, що для звіту про виконання кошторису ВРУ такого режиму не встановлено жодним законом).

Відтак - ВРУ напросилася на позовну заяву, котра, за новими правилами зміненого Кодексу адміністративного судочинства, має розглядатися у Вищому адміністративному суді України.

Переконаний, що громадяни мають право знати про державу все, окрім інформації, від якої вони, здійснюючи установчу владу, самі відмовляються в інтересах національної безпеки. А про політичну діяльність - все.

Олександр Северин