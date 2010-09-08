В СБУ призналися, за що вони трусили фонд Сороса

СБУ не перевіряє діяльність фонду «Відродження», а забезпечує дотримання закону про вибори, зокрема щодо унеможливлення фінансування українських політичних партій з боку іноземних установ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

«Жодних централізованих вказівок перевіряти саме цей фонд не було. Одна із функцій СБУ - забезпечити прозорість виборів, тому напередодні початку виборчої кампанії Служба вживає заходи з дотримання закону про вибори, у тому числі, що стосується заборони і унеможливлення фінансування вітчизняних політичних партій іноземними установами», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

«Як і сказав сам пан БИСТРИЦЬКИЙ (керівник фонду – УНІАН) у своїй заяві, жодних неправомірних дій з боку співробітників Служби безпеки не було. Він сам заявив, що фонд «Відродження» не фінансує жодної політичної партії, тому жодних питань до цього фонду немає», - додала М.ОСТАПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген БИСТРИЦЬКИЙ заявив, що СБУ зацікавилася співпрацею громадських організацій України та фонду «Відродження».

За його словами, до декількох громадських організацій Київської області, які виконують проекти, що фінансуються фондом ”Відродження”, звернулися співробітники СБУ із запитом інформації про цілі та завдання проектів, їхньої фінансової складової та оцінки їх впливу на передвиборчу ситуацію в Україні”.

“Оскільки жодний з проектів не має політичної складової, зустріч на цьому й завершилася”, - відзначив Є.БИСТРИЦЬКИЙ, і додав: “У зв’язку з цим Адміністрація Фонду просить відповідні структури взяти до уваги, що МФВ, згідно з його Статутом, не має права підтримувати ініціативи жодної політичної партії”.