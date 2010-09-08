Депутати взялися за мовне питання

У Верховній Раді зареєстровано законопроект “Про мови в Україні”.

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами відповідного документа є народні депутати Олександр ЄФРЕМОВ (Партія регіонів), Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (Блок Литвина) та Петро СИМОНЕНКО (Комуністична партія України).

У законопроекті зазначається, що державною мовою є українська мова. Разом з тим депутати пропонують гарантувати вільний розвиток, використання і захист російської мови, інших регіональних мов.

“Обов’язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування російською мовою та іншими регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері”, - йдеться в законопроекті.

Законопроект гарантує вільний розвиток, використання і захист російської мови з урахуванням того, що російська мова є рідною або такою, якою повсякденно користується більшість громадян України, загальноприйнятою, поряд з українською, мовою міжособового спілкування на всій території України.

“Володіння російською мовою забезпечує громадянам України широкий доступ до здобутків світової науки і культури”, - вважають автори законопроекту.

Регіональними мовами законопроект визначає російську, білоруську, болгарську, вірменську, гагаузьку, ідиш, кримськотатарську, молдавську, німецьку, новогрецьку, польську, ромську, румунську, словацьку та угорську.

Судочинство пропонується здійснювати державною мовою. У межах території, на якій поширена регіональна мова, за клопотанням сторони процесу суди можуть здійснювати провадження цією регіональною мовою.

Основною мовою роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є державна мова. У межах території, на якій поширена регіональна мова, в роботі, діловодстві і документації місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування нарівні з державною мовою може використовуватися ця регіональна мова. У листуванні цих органів з органами державної влади вищого рівня дозволяється застосовувати цю регіональну мову, йдеться у документі.

Паспорт громадянина України і відомості про його власника, що вносяться до нього, виконуються державною мовою і російською мовою. Інші офіційні документи, що посвідчують особу громадянина України або відомості про неї (записи актів громадянського стану і документи, що видаються органами реєстрації актів громадянського стану, документ про освіту, трудова книжка, військовий квиток та інші офіційні документи), а також документи, що посвідчують особу іноземця або особу без громадянства, що тимчасово чи постійно проживає в Україні, виконуються державною мовою.

Згідно з законопроектом, громадянам України гарантується право отримання освіти державною мовою і російською мовою, а в межах території, на якій поширена регіональна мова, цією регіональною мовою.