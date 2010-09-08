У загибелі білоруського журналіста виявилися ”неоднозначні моменти”

14:28, 08 вересня 2010
Права людини
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Колега загиблого поділився деталями

Лідер руху ”Європейська Білорусія” Андрій САННИКОВ розповів про ”неоднозначні моменти” в обставинах смерті свого однопартійця і засновника опозиційного сайту ”Хартія`97” Олега Бебеніна. Про це пишуть ”Новые известия”.

За словами А.САННИКОВА, який був присутній при огляді тіла, у О.Бебеніна не було виявлено характерних для повішених переломів у шийній частині хребта. Крім того, на руці у журналіста була зідрана шкіра, а місце травми замазане сажею. САННИКОВ, за його словами, вимагав, аби цей факт був внесений до протоколу, але у висновку експертів про це нічого не сказано.

Також А.САННИКОВ вчергове вказав на те, що смерть О.Бебеніна настала пізніше за офіційний озвучений час. За словами політика, судмедексперт при огляді увечері 3 вересня дійшов висновку, що журналіст помер невдовзі до цього. ”Він мені навіть запропонував доторкнутися до Олега, аби переконатися в тому, що він теплий, але він мій друг, у мене рука не піднялася”, - сказав А.САННИКОВ. Згідно з висновком експертизи, який ввійшов до офіційної версії слідства, смерть О.Бебеніна настала ввечері 2 вересня.

Опозиційний журналіст і політтехнолог О.Бебенін був виявлений мертвим на власній дачі під Мінськом 3 вересня 2010 року, нагадує Лєнта.ру. Зв`язок з ним було втрачено приблизно за добу до цього, коли він не прийшов на зустріч з друзями до мінського кінотеатру ”Жовтень”. Тіло О.Бебеніна знайшли в петлі в сходовому прольоті, що веде з першого на другий поверх його заміського будинку.

Друзі й родичі загиблого не раз заявляли про те, що офіційна версія про самогубство видається їм неправдивою. За їх словами, у 36-річного О.Бебеніна не було проблем в особистому житті - у нього залишилася дружина і двоє дітей, і він з великим ентузіазмом займався роботою. Зокрема, О.Бебенін був основним координатором передвиборчого штабу А.САННИКОВА, який має намір висунути свою кандидатуру на майбутніх виборах Президента Білорусі. 

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