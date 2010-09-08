Обдурена вкладниця прикувала себе ланцюгом до міськади (фото)

У вівторок, 7 вересня, група обдурених вкладників кредитних спілок ”Добробут”, ”Слов’янський” і ”Либідь” зробила спробу штурму міської ради Донецька. Приблизно 100 чоловік зайшли в хол міськради і спробували прорватися до міського голови.

Одна з вкладниць, Ольга Дьякова прикувала себе ланцюгом до турнікету на вході в будівлю. Жінка заявила, що збирається залишатися прикованою до тих пір, поки їй не повернуть гроші.

Вкладники вимагають від міської влади повернути їхні заощадження.

”Проблема міськради полягає в одному - міськрада єдина, хто розмовляє з обдуреними вкладниками. Вони приходять, говорять, що у них є проблема. Ми їх вислуховуємо і в міру своїх можливостей намагаємося їм допомогти. Але у міськради немає повних повноважень, щоб вирішити це питання однозначно. Ми на прохання вкладників відправляли запити в прокуратуру і органи МВС. Те, що сьогодні відбувається, - це вже пряме порушення закону, тому що заблокована робота державного органу влади. Вкладники проводять масові збори громадян без повідомлення. Я думаю, що в даному випадку ми звертатимемося в правоохоронні органи з проханням притягати організаторів до відповідальності”, - заявив начальник управління по зв’язкам з громадськістю Донецької міської ради.

Фото Данила Павлова / УНІАН