У Ялті проходить конференція з інтелектуальної власності

У Ялті (АР Крим) розпочала роботу XVI міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інтелектуальної власності".

Як передає УНІАН, організаторами заходу виступили Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), Європейське патентне відомство (ЄПВ) та Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

Конференція проводиться за сприяння Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України, Державної митної служби України, Державного агентства України з інвестицій та інновацій, Верховного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України та Академії правових наук України.

Як повідомив голова Держдепартаменту інтелектуальної власності Микола ПАЛАДІЙ, на конференцію приїхали представники 16 країн світу – Ізраїлю, Казахстану, Македонії, Молдови, Польщі, Російської Федерації, Швейцарії, Угорщини та інших.

Представниця ВОІВ Сауле ТЛЕВЛЕСОВА зазначила, що серед цьогорічних конференцій з питань інтелектуальної власності, які проводяться в Україні, ялтинська – уже четверта. «Систематичність проведення таких конференцій є ознакою великої уваги до цієї галузі знань з боку ВОІВ, уряду України та Держдепартаменту, які активно співпрацюють для забезпечення належного рівня розвитку сфери інтелектуальної власності», - сказала вона.

На думку заступника міністра освіти і науки АР Крим Айдера АБЛЯТИПОВА, в умовах реформування системи освіти в України одним з перших наших завдань є посилення ефективності використання результатів наукової діяльності, створення умов для інтеграції науки, безперервне підвищення рівня освіти у сфері інтелектуальної власності. «Досягнення таких цілей дозволить підняти рівень правової культури в українському суспільстві, створить сприятливі умови для забезпечення реальної охорони інтелектуальної власності від неправомірного використання. І нинішня конференція – один з реальних кроків на шляху вирішення актуальних проблем у сфері інтелектуальної власності», - зауважив він.

Заступник голови Вищого господарського суду України Віктор МОСКАЛЕНКО підкреслив важливість конференції для господарських судів. «Для судейського корпусу господарських судів цей захід – міжнародна конференція з питань захисту інтелектуальної власності – є дуже важливим. Він дає можливість поспілкуватися з фахівцями, які на практиці використовують законодавчі норми правової охорони інтелектуальної власності», - сказав він. В.МОСКАЛЕНКО додав, що цінність ялтинської конференції полягає для суддів ще й у тому, що на ній планується обговорення проекту рекомендацій Вищого господарського суду України щодо застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Радник з питань економіки Посольства США в Україні Алекс РАЙАН наголосив на бажанні уряду США зміцнювати співпрацю з Україною. «Одним із показників прогресу, який ми помітили і який став можливим завдяки активізації заходів з правозастосування та співпраці з інтернет-провайдерами, – коментарі на піратських сайтах про те, що Україна більше не є притулком для піратських творів, як це було раніше. Це, безумовно, позитивне зрушення», - сказав він.

