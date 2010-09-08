Верховна Рада зацікавилася третейськими судами

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчих листів за рішенням третейських судів».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 240 народних депутатів з 376, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом пропонується доповнити Цивільний процесуальний кодекс України розділом VII-1 «Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та видачу виконавчих листів за рішенням третейських судів». Основними положеннями цього законопроекту визначається підсудність справ про оскарження рішень третейських судів, форма і зміст скарг на рішення третейського суду та заяви про видачу виконавчого листа на виконання такого рішення, порядок їх розгляду, підстави для скасування рішень третейського суду.