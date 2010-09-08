Конкурс журналістських робіт «Гідна праця – особливим фахівцям»

Проект технічного співробтництва «Соціальна інтеграція людей з інваліднiстю шляхом забезпечення доступу до зайнятостi» оголошує конкурс на кращу опубліковану журналістську роботу “Гідна праця - особливим фахівцям». Від журналістів очікується висвітлення історії про людину з інвалідністю під новим кутом зору - як ефективного працівника й компетентного професіонала.

Герой статті – жінка або чоловік, які, не зважаючи на свої фізичні, сенсорні, психічні чи розумові вади, реалізувалися на професійній ниві.

Переможець визначатиметься шляхом таємного голосування членів комісії Конкурсу: представників Програми розвитку ООН, Міжнародної організації праці, Державного центру зайнятості, НДО людей з інвалідністю а також партнера Проекту Platinum Bank.

Підведення підсумків Конкурсу відбудеться 2 грудня під час прес-конференції до Міжнародного дня інвалідів. У заході візьмуть участь: менеджмент Програми розвитку ООН, Міжнародної організації праці, Державного центру зайнятості, представники НДО людей з інвалідністю, партнер Проекту Platinum Bank та герой статті-переможця.

Журналісту-переможцю Конкурсу буде вручено під час прес-конференції приз – сучасний ноутбук від партнера Проекту Platinum Bank.

Адреса для подання електронних версій опублікованих статей та контактів авторів: SIDsuccessstory@gmail.com Термін проведення конкурсу: 2 вересня - 20 листопада 2010 року.

Коротко про Проект

Проект «Соціальна інтеграція людей з інваліднiстю шляхом забезпечення доступу до зайнятостi» впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні спільно з Міжнародною організацією праці та Державним центром зайнятості. Мета Проекту - активна інтеграція людей з інвалідністю до відкритого ринку праці та забезпечення рівності їхніх прав та можливостей. Проект зміцнює інституційний потенціал Державної служби зайнятості та її партнерів щодо забезпечення доступу до зайнятості людей з інвалідністю та змінює сприйняття їх суспільством на ринку праці.

За інформацією звертайтеся, будь-ласка, до PR-спеціаліста Проекту Ольги Іноземцевої: Olga.inozemtseva@undp.org.ua, 067 773 70 26

