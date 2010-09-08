Вчителі Київщини просять Януковича припинити чиновницьке свавілля

Освітяни Київщини закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА припинити свавілля чиновників регіону в освітній сфері.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (м. Біла Церква), голова ГО «Освітянська трибуна» Наталія КЛОКАР.

Вона оприлюднила відкрите звернення колективу Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до глави держави, в якому наголошується, що на сьогодні відбувається руйнація освіти Київщини, а вчителі “викидаються на вулицю”.

Н.КЛОКАР розповіла, що напередодні першого вересня, обласні освітянські чиновники вирішили зруйнувати визнаний в Україні й за кордоном Київський обласний інститут підвищення кваліфікації вчителів.

Зокрема, вона розповіла, що одинадцять років на одній площі успішно співіснували її інститут післядипломної освіти та гуманітарно-педагогічний коледж, який не мав статусу юридичної особи і вважався структурним підрозділом інституту. Н.КЛОКАР зауважила, що в серпні Київське обласне управління освіти заявило, що у інституту та коледжу неупорядковані номери кодів бюджетного фінансування. На основі цього 17 серпня Київська обласна рада ухвалила рішення про розмежування інституту та коледжу на дві окремі структури. Н.КЛОКАР наголосила, що така ситуація може призвести до повного закриття цих освітніх закладів, оскільки розподіл майна, а головне приміщень, може призвести до того, що, відповідно до умов ліцензування закладів освіти, навчальних площ для двох закладів не вистачить й вони втратять ліцензії.

“Закриття інституту може призвести до руйнації системи підвищення кваліфікації вчителів Київської області”, - наголосила Н.КЛОКАР.

Вона розповіла, що мала зустріч з головою Київської ОДА Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ, який обіцяв розібратись із ситуацією, і створив навіть для цього комісію, але на наступний день після розмови до інституту приїхали працівники управління освіти й почали вимагати документи на приміщення, в яких розташовано інститут й коледж.

В звернені до Президента, яке підписало понад 150 вчителів, підкреслюється, що руйнація освіти Київщини розпочалась ще у 2005 році, коли на посаду начальника Київського обласного управління освіти був призначений “не за професійними здібностями, а за так званою «політичною доцільністю» Віктор БУТНИК”.

“Ми маємо багато прикладів недолугості цього керівника, але останнім проявом його амбіцій і тією «краплею, яка переповнила чашу» нашого терпіння стало знищення двох успішних закладів освіти області - Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів та гуманітарно-педагогічного коледжу, який існує у структурі інституту вже понад одинадцять років”, - йдеться в звернені.

Освітяни вважають, що причини закриття обласного інституту є безпідставними та надуманими, “бо легко спростовується Бюджетним кодексом України і демонструє неспроможність БУТНИКА В.Г. приймати конструктивні управлінські рішення. Він навіть не хотів чути про інші варіанти упорядкування питання, які дають змогу зберегти цілісність закладу”.

Освітяни зауважують, що серед інших причин вони вбачають в діях чиновника і корупційні ознаки. “Земельна ділянка площею 2,5 га, на якій розташований обласний інститут, знаходиться у самому центрі міста Біла Церква і є дуже привабливою для потенційних забудовників”, - йдеться в зверненні.

Вчителі зауважують, що в разі закриття інституту і коледжу «на вулицю» можуть бути викинуті сотні працівників, які “успішно виконують свою роботу, а вчителі Київської області залишаться без інституту підвищення кваліфікації, який є у кожній області України, і не дивно, що ситуація із руйнацією обласного інституту сьогодні сколихнула всіх освітян Київської області і тисячі вчителів відкрито обурюються діями чиновника”.

“Шановний Вікторе Федоровичу! Просимо Вашого втручання для того, щоб припинити це свавілля і вимагаємо звільнення БУТНИКА В.Г. із займаної посади”, - наголошують працівники освіти Київщини у своєму зверненні.