У Запорізькій області російська мова стала регіональною

У Запорізькій області російська мова дістала статус регіональної.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облради, відповідне рішення було прийняте сьогодні на 42-й сесії депутатами Запорізької обласної ради.

”Питання ”Про реалізацію конституційних гарантій на вільне використання російської мови в Запорізькій області і сприяння виконанню зобов`язань України щодо реалізації норм Європейської хартії регіональних мов або мов меншин” було прийняте пакетом разом з іншими питаннями сесії» - повідомили в прес-службі.

Підставою для винесення ”мовного питання” на розгляд сесії, за даними прес-служби, стали дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року, які зафіксували, що в Запорізькому регіоні, де проживають представники 130 національностей, міжнаціональною мовою спілкування є саме російська мова.

”48,2% жителів Запорізької області заявили, що вважають рідною і вільно володіють саме російською мовою”, - пояснили в прес-службі.

З юридичної точки зору, згідно з представленими на сесії документами, підставою для надання російській мові в Запорізькому регіоні статусу регіональної, стали норми ч. 1 ст.9. і ч.3 ст.10 Конституції України, а так само Закону України від 15.05.2003 802-У ”Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”.

Таким чином, повідомляє прес-служба, відтепер у Запорізькій області ”російська мова, як мова міжнаціонального спілкування, використовується в усіх сферах громадського життя і є регіональною мовою”.

Депутати також прийняли рішення про те, щоб ”прийняття і публікація рішень Запорізької обласної ради проводилися українською (державною) а також російською (регіональною) мовою. Запорізькій обласній державній адміністрації, сільським, селищним, міським і районним радам Запорізького регіону також рекомендовано використовувати в діловодстві разом з українською (державною), російська (регіональна) мова.