9 вересня - 14-00 - В кінотеатрі «Кінопанорама» відбудеться безкоштовний показ фільму «Тіні забутих предків», приурочений до 45-й річниці подій, які відбувались на прем’єрі фільму С.Параджанова «Тіні забутих предків» в 1965 р.. Під час прем’єри фільму, 4-го вересня 1965 року, відбувся протест. Iван Дзюба зачитав прізвища заарештованих представників української інтелігенції, а Василь Стус та Вячеслав Чорновіл закликали встати всіх, хто виступає проти відновлення репресій. Організатор – Молодий Народний Рух (вул. Шота Руставеллі 19). Акредитація представників ЗМІ на місці. Телефон: 096-129-64-41, e-mail: Sergiy_voronov@ukr.net.