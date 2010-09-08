Прес-конференція на тему: «Україна напередодні кампанії по місцевих виборах: результати моніторингу КВУ»

10 вересня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція керівництва Комітету виборців України на тему: «Україна напередодні кампанії по місцевих виборах: результати моніторингу КВУ». Будуть презентовані результати моніторингу КВУ передвиборчої ситуації в Україні. Моніторинг стосувався наступних тем: проблемні моменти в законодавстві про місцеві вибори; агітаційна кампанія – передчасний старт; як будуть формуватися територіальні виборчі комісії; головні загрози проведенню чесних і демократичних місцевих виборів. В роботі візьме участь голова Правління КВУ Олександр Черненко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.