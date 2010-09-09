Затримана адвокат підозрюваних в організації вибуху у церкві

Вчора у Запоріжжі при передачі хабара слідчому міліції співробітники правоохоронних органів затримали адвоката підозрюваних в організації вибуху у Свято-Покровському храмі міста.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, жінка-адвокат була затримана безпосередньо після передачі одному зі слідчих Запорізького ГУВС суми у 3 тис. доларів.

При цьому в МВС уточнили, що гроші були передані як оплата послуг міліціонера по запобіганню зміни запобіжного заходу з підписки про невиїзд на утримання під вартою для одного із підзахисних адвоката, який не пов`язаний зі справою про вибух у храмі.

"Сьогодні вранці до начальника одного зі слідчих відділень Запорізького ГУВС, у провадженні якого перебуває справа проти групи осіб, підозрюваних у скоєнні крадіжок, прийшла жінка - адвокат одного із підслідних. Причиною візиту стало те, що її підзахисному збиралися змінити запобіжний захід із підписки про невиїзд на утримання під вартою. І правозахисниця запропонувала співробітникові міліції не робити цього за 3000 доларів", - розповіли у ЦГЗ, зазначивши, що відразу ж після візиту адвоката міліціонер написав рапорт про те, що сталося, і "ввечері у момент передачі грошей жінку затримали".

На даний час матеріали щодо адвоката передані до прокуратури Запорізької області, де вирішується питання про порушення стосовно затриманої кримінальної справи. За неофіційними даними - за ст. 369 Кримінального кодексу України - "дача хабара".

Як повідомляв УНІАН, 28 липня у Свято-Покровському храмі УПЦ МП у Запоріжжі стався вибух саморобного вибухового пристрою фугасного типу. Внаслідок нього 1 людина - черниця місцевого монастиря - загинула. Ще 8 парафіян і служителів церкви отримали поранення різного ступеня тяжкості.

12 серпня заступник міністра внутрішніх справ України Леонід ЗИМА повідомив, що в результаті слідчо-оперативних дій було затримано чотирьох осіб за підозрою в організації вибуху, трьом із них пред`явлені звинувачення, і вони були заарештовані.