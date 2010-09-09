У Києві відбудеться І Конгрес із захисту прав пацієнтів

14-15 жовтня в Києві відбудеться перший конгрес організацій, що захищають права пацієнтів в Україні.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова спілки захисту прав пацієнтів “Здоров’я нації” Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.

Організатори конгресу наголошують, що сьогоднішні процеси розвитку та оптимізації системи охорони здоров’я в Україні повинні здійснюватись за активної участі пацієнтів. “Саме зараз слід вирішити не тільки питання, пов’язані з організацією і якістю надання медичної допомоги та використанням нових технологій у біології та медицині, але й поставити на чільне місце питання законодавчого забезпечення цього процесу, перш за все, захисту прав пацієнта”, – наголошують у прес-релізі організатори заходу. Вони вважають, що при цьому багато залежить від виконання таких законів на місцях, і тут активність громади, місцевих організацій пацієнтів повинна відігравати вирішальну роль.

Президент Лікарської асоціації Миколаївського регіону Віктор ГЛУХОВСЬКИЙ зауважив, що в Україні на відміну від країн Європи мало організацій, які опікуються правами пацієнтів, і це свідчить про недостатній розвиток громадянського суспільства. Також він зазначив, що зі свого боку держава фактично не звертає уваги навіть на ті організації, які є і працюють. “У нашій охороні здоров’я голос громади практично нульовий. Підвищити голос цих організацій надзвичайно необхідно в Україні”, – сказав він.

Організатори конгресу мають на меті інтегрувати інтелектуальний потенціал організацій пацієнтів, професійних асоціацій лікарів, інших профільних об’єднань і благодійних організацій. Організатором конгресу виступила Всеукраїнська асоціація захисту прав пацієнтів “Здоров’я нації” за сприяння громадських організацій “Українська медико-правова організація”, “Ініціативи у громадській охороні здоров’я” та організації “Інформаційний центр з біоетики”.